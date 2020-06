Donald Trump, ¿saboteado por usuarios de Tik Tok y fans del K-Pop?

OAKLAND.— Tras las imágenes de un aparente estadio vacío en Tulsa, donde el fin de semana Donald Trump ofreció un mitin rumbo a su segunda candidatura presidencial, muchos se preguntan: ¿será cierto que adolescentes, usuarios de TikTok y fans del K-Pop sabotearon al presidente de Estados Unidos?

Una semana antes de que Trump acudiera el sábado a su primer evento de campaña en más de tres meses en Tulsa, se dice que estos grupos -que se oponen al presidente- se movilizaron para apartar boletos de un evento al que no pretendían acudir.

Aunque es poco probable que sean responsables de la baja asistencia, sus acciones podrían haber elevado las expectativas de la campaña del presidente acerca del número de personas que irían al mitin, en el que hubo abundantes asientos vacíos.

“Mi hija de 16 años y sus amigos en Park City, Utah, tienen cientos de boletos. Ustedes han sido embaucados por los adolescentes de Estados Unidos”, afirmó Steve Schmidt, estratega veterano de campañas republicanas, en un tuit el sábado.

My 16 year old daughter and her friends in Park City Utah have hundreds of tickets. You have been rolled by America’s teens. @realDonaldTrump you have been failed by your team. You have been deserted by your faithful. No one likes to root for the losing team. @ProjectLincoln https://t.co/VM5elZ57Qp