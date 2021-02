Donald Trump se niega a testificar en su juicio político

WASHINGTON (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que no testificará en el juicio político que enfrenta. Se le acusa de "incitar a la insurrección" por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, y calificó el procedimiento de "inconstitucional".

"El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional", afirmó el jueves su portavoz, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post. Según la defensa del exgobernante se trata de una "maniobra de relaciones públicas" de los demócratas.

Trump, que dejó la Casa Blanca el pasado 20 de enero, respondió así a una solicitud formal que le hizo el legislador demócrata Jamie Raskin, jefe de los "fiscales" del juicio político, para que testificase bajo juramento antes o durante el proceso en el Senado.

Raskin hizo el pedido en un carta, publicada en su página web, que envió a los abogados de Trump. Esto fue dos días después de que el equipo legal del exmandatario presentara una serie de documentos ante la Cámara Alta rebatiendo los alegatos de los nueve legisladores demócratas que harán de "fiscales" en el juicio político.

