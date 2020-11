Donald Trump supera por millones las cifras de seguidores de Joe Biden en redes sociales. Las diferencias en los números son abismales. También en el volumen de mensajes emitidos. Sin embargo, el presidente norteamericano acumula también millones de seguidores falsos y advertencias por contenido engañoso o por glorificar la violencia.

Los escándalos más sonados de Donald Trump han sido en Twitter. Desde antes de ser presidente, a través de su cuenta @RealTrump lanzó insultos y críticas para diferentes personas, incluidos políticos y presidentes de otros países. De hecho, cuando se convirtió en presidente no asumió como propia la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, @Potus, misma que usaba Barack Obama y que hoy sirve para "retuitear" la cuenta personal de Trump.

El candidato republicano tiene hoy día 87.3 millones de seguidores, en una red a la que llegó en marzo de 2009. De ellos, 17.8 millones son perfiles falsos, según la herramienta Twitteraudit.

Según la herramienta Twittonomy publica en promedio 44 tuits al día. De sus mensajes, el 41% son retuits. La cuenta que más retuitea es la de él mismo, seguido de la Casa Blanca (@WhiteHouse), su equipo de campaña (@TeamTrump) y el Partido Republicano (@GOP).

Responde a pocos. Solo el 3% de sus mensajes en los últimos tres meses ha sido para dar respuesta a algún usuario en Twitter. Las cuentas que más menciona son medios de comunicación a los que regularmente critica o acusa de supuestas falsedades: BreitbartNews (@BreitbartNews), Fox News (@FoxNews), The New York Times (@nytimes).

Sobre la popularidad de sus mensajes, el 59% de los trinos emitidos en los últimos tres meses fue retuiteado. El mismo porcentaje de sus tuits fue marcado como favorito. En ese periodo de tiempo, su tuit más popular fue el anuncio de que él y su esposa dieron positivo a la prueba del Covid-19. Le siguió el vídeo donde informó de su estado de salud, posterior a dejar el hospital.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!