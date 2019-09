Dorian retoma fuerza como huracán categoría 2 en Canadá (videos)

Miami (Notimex).- Dorian recuperó fuerza como huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora (más de 160 kilómetros por hora), mientras se dirige a la provincia de Nueva Escocia, Canadá, donde se prevé que tocará tierra esta noche.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) dio cuenta en un boletín especial del fortalecimiento de Dorian, que la víspera ya se había debilitado a categoría 1 cuando avanzaba sobre el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, rumbo al noreste.

Se esperaba que Dorian se mantuviera en la categoría 1 a medida que avanzara por los Marítimos canadienses y finalmente se debilitara cuando cruzara hacia el Golfo de San Lorenzo, pero se fortaleció y si se mantiene será la tormenta más fuerte que alcance a Halifax, capital de Nueva Escocia, desde el huracán Juan en 2003.



Stay away from the shore causing dangerous seas from Category 2 #HurricaneDorian lashed towards the east of Canada in the Nova Scotia. pic.twitter.com/LFihHKrA1U