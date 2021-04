Dormirá al amparo del “Hombre Araña”

Piden a Nicaragua que no repatrie al niño del desierto

MANAGUA (EFE).— El niño nicaragüense de 10 años hallado en un desierto de Estados Unidos tras haber sido abandonado por sus raptores, dormirá al abrigo del “Hombre Araña”, figura principal de la cama comprada exclusivamente para el menor en Miami, Estados Unidos, informó ayer su tío Misael Obregón.

El familiar del niño Wilton Gutiérrez Obregón dijo que se encargará de que el menor descanse en las mejores condiciones, después de vivir una trágica experiencia al abandonar Nicaragua, especialmente a su paso por México, donde fue secuestrado junto con su mamá, Meyling Obregón, quien en días recientes también ingresó a Estados Unidos luego de ser liberada por los captores.

“Ya su cama está lista, donde él va a dormir. Ayer la compré, y como pueden ver, es una cama muy linda, donde va a poder descansar tranquilo”, dijo Misael Obregón, residente de Miami, en un video colgado en YouTube.

Sobre la cama, de sábanas y almohadas estampadas con motivos del Hombre Araña, se pudo observar juguetes, chinelas, y una mochila que, según el tío, son para que Wilton juegue y vaya a la escuela.

Obregón, quien no especificó cuándo llegará a casa su sobrino, ha afirmado que este y su hermana, la mamá del niño, ya tienen estatus legal en Estados Unidos, lo que no ha podido ser confirmado por EFE.

Reclamación

En un video previo, Obregón increpó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es también primera dama, y al papá del menor, Lázaro Gutiérrez, por tratar de repatriar al pequeño, quien reveló que huía con su mamá de la violencia intrafamiliar.

“Yo lo que le pido de todo corazón al gobierno de Nicaragua, a Rosario Murillo, que deje en paz al niño, por favor, que no le haga más daño al niño, por favor. Que el cónsul de Nicaragua deje en paz al niño”, abogó ayer Obregón.

Diez días atrás Murillo anunció el inicio de los trámites de repatriación, luego de que el cónsul nicaragüense Samuel Trejos había conversado con el pequeño, quien supuestamente le indicó que deseaba “abrazar de nuevo a su papá y a su abuelita”.

Sin embargo, Obregón sostuvo que el menor “habló con mi hermana, y le dijo que él no quiere hablar con el cónsul de Nicaragua, que él no quiere regresar a Nicaragua, eso que le quede claro a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, y a Lázaro, el niño no quiere volver a Nicaragua. Se está redactando una carta para que quede prohibido que el cónsul hable con el niño”, agregó.

El gobierno de Nicaragua no ha vuelto a referirse al niño desde la semana pasada, cuando Obregón increpó públicamente a la pareja presidencial, y al padre del pequeño. Éste, quien vestía una camisa de “Batman” cuando fue encontrado en el desierto de La Grulla, pronto dormirá en una cálida cama con el “Hombre Araña” en posición de alerta, dijo su tío.