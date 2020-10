Dos días claves en la salud de Trump

El presidente de Estados Unidos ya se siente mejor

gobierno

Los próximos dos días serán claves para la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien permanece en un hospital a causa del coronavirus.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, señaló que hubo señales muy preocupantes el viernes y que las siguientes 48 horas serán críticas para conocer cómo evolucionará el mandatario, quien ya no tiene fiebre y no necesita oxígeno. Trump afirmó ayer que se encuentra “mucho mejor” y admitió que el viernes no se sentía bien.

La esposa del presidente, Melania Trump, quien también tiene Covid-19, no muestra complicaciones.