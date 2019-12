Dos muertos y 6 heridos en tiroteo durante grabación de vídeo musical en EE.UU

WASHINGTON.— Dos personas resultaron muertas y otras seis heridas en un tiroteo ocurrido durante la grabación de un vídeo musical en la noche del viernes en un aparcamiento en Houston (Texas, EE.UU.).

Así lo informaron este sábado las autoridades, que detallaron que la mayoría de víctimas son jóvenes hispanos.

Media briefing from @SheriffEd_HCSO on shooting that resulted in 2 deaths and multiple wounded individuals in the 500 block of Smart St. #hounews https://t.co/vPwn8plsOY