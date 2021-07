Madre salva a su hijo de cinco años de secuestro en Nueva York (vídeo)

NUEVA YORK.- La Policía de Nueva York arrestó el sábado a un hombre que trató de secuestrar el viernes a un niño de 5 años a plena luz del día en una calle del distrito de Queens cuando paseaba con su madre, Dolores Díaz López.

El sospechoso fue identificado por las autoridades como James McGonagle, de 24 años, quien fue acusado de intento de secuestro e imprudencia temeraria, entre otros cargos.

La detención se llevó al cabo después de que la Policía publicó un video del delito, en el que se aprecia cómo Díaz López pasea con sus tres hijos por la calle. En ese momento, McGonagle sale repentinamente de un auto estacionado y toma en brazos al menor, que caminaba ligeramente por delante de su mamá.

UPDATE: A 24-year-old male has been arrested and charged with:



- Attempted Kidnapping

- Reckless Endangerment

- Acting in a Manner Injurious to a Child less than 17 https://t.co/WXxXyk5JEq