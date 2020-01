Dudas por la ley contra plásticos

Clausuras, enojos y frustración en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Es tanta la desesperación de doña Lupita por juntar los $17.90 para la bolsa verde de Walmart, que el “cerillo” está desconcertado por no saber dónde le pondrá sus artículos.

Ante ello, el señor que está atrás de ella en la fila le pide a la cajera cobrarle a él la bolsa.

“¡Ya ni la amuela, señorita!”, reclama doña Lupita casi con llanto. “¿Por qué no me dijo antes que no me iban a dar bolsas? Eso sí, primero me cobró”.