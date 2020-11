MÉXICO.— Eduardo Verástegui reiteró su apoyo a Donald Trump y aseguró que la gran mayoría de los mexicanos está con él. Además confirmó que está de su lado por dos grandes razones: es un presidente provida y está en contra del aborto.

Sin embargo, el exactor compartió un vídeo en el que enumeró más razones para brindarle apoya a Trump, quien compite en las elecciones presidenciales con el candidato demócrata Joe Biden.

La gran mayoría de los mexicanos estamos con @realDonaldTrump Let’s make Mexico and the USA great together! #Trump2020 #LatinosForTrump2020 pic.twitter.com/1dEB6dncSa