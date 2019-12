EE.UU. avala el T-MEC

Nancy Pelosi: “Se trata de ser unos buenos vecinos”

WASHINGTON (EFE).— La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el nuevo tratado de libre comercio conocido como T-MEC (Usmca en inglés). Ahora se requiere del voto favorable del Senado para quedar ratificado.

La votación del jueves en la Cámara Baja arrojó un resultado de 385 a favor y 41 en contra. Los votos negativos fueron en su mayoría de demócratas izquierdistas, como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib o Ayanna Pressley.

La demócrata Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, dijo en conferencia de prensa tras el aval al acuerdo: “Tomaremos el crédito por ello (la ratificación), porque lo que (Trump) propuso no llenó la factura de lo que acaba de describir (un mejor tratado). Algunos de ustedes que se preocuparon por la sustancia en el pasado han preguntado si aprobaríamos eso, porque sería tener lo que llamamos beneficio colateral para el presidente. No me importa eso. Así que esto no se trata de él. Se trata de trabajadores estadounidenses, se trata de ser unos buenos vecinos en nuestro hemisferio”.

En respuesta, el presidente Donald Trump acusó a la presidenta del Congreso de intentar llevarse el crédito de las negociaciones.

“El T-MEC estuvo sobre el escritorio de Nancy Pelosi desde hace ocho meses. Ni siquiera sabe de qué trata y tras pasar con gran respaldo en la Cámara de Representantes, ella intenta llevarse el crédito”, declaró el mandatario en un tuit.

El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, señaló a través de un comunicado su opinión sobre el visto bueno al acuerdo comercial: “La aprobación del T-MEC, con un apoyo bipartidista tan grande, es un hito importante y muestra cuánto está cambiando con éxito el presidente Trump la política comercial de Estados Unidos para que funcione en beneficio de los trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas”.

El AFL-CIO, la federación sindical más grande de Estados Unidos, tuiteó que está “agradecida con Nancy Pelosi, y sus aliados en el grupo de trabajo del T-MEC que lucharon por remediar varias faltas” en el texto original del acuerdo”

La renegociación del Tlcan fue uno de los principales objetivos comerciales del presidente Trump al llegar a la Casa Blanca.

Mercados

Wall Street cerró al alza en una jornada marcada por el aval del T-MEC en Estados Unidos.

Indicadores

El Dow Jones avanzó 0.49% o 137.68 puntos, hasta los 28,376.96, una cifra histórica, mientras que el selectivo S&P 500 ascendió 0.45% o 14.23 enteros y se situó en los 3,205.37 puntos.

Bolsa de México

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró en 44,649.43 unidades con un caída de 456.86 puntos, que equivalen al 1.01 % respecto a la jornada anterior.

