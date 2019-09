EE.UU. baraja “todas las opciones” para enfrentar ataques por el petróleo

RIAD.- El secretario de Defensa de Estados Unidos; Mark Esper, afirma que Washington está considerando “todas las opciones posibles” para hacer frente a los recientes ataques contra dos plantas petroleras; en Abqaiq y Khurais, Arabia Saudí.

En una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman; Esper enfatizó el pleno apoyo de Washington al reino, informó la Agencia de Prensa Saudí.

This weekend I spoke with the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, Mohammad bin Salman, and Iraqi Minister of Defense al-Shammary about the recent attack on Saudi Arabian oil facilities.