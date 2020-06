EE.UU. legisla histórica ley para la comunidad LGBT

WASHINGTON.— La Corte Suprema de Estados Unidos falló este lunes en una histórica ley que protege los derechos civiles; que también cubre a los homosexuales y las lesbianas de la discriminación en sus empleos. Se trata de una victoria contundente para los derechos LGBT de parte de un organismo conservador.

El tribunal decidió mediante una votación de 6-3 que una disposición clave de la Ley de Derechos Civiles de 1964 conocida como Título VII —que prohíbe la discriminación de los trabajadores por cuestiones sexuales, entre otras razones— incluye los prejuicios contra los trabajadores LGBT.

"An employer who fires an individual merely for being gay or transgender defies the law," Justice Neil Gorsuch writes in the Supreme Court's majority opinion in today's historic LGBTQ rights decision.