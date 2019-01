EE.UU. llama a cerrar filas contra Nicolás Maduro

BRASILIA (EFE y El Universal).— El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió en una entrevista publicada ayer por un diario brasileño que toda Latinoamérica cierre filas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Queremos tener certeza de que, no solo Estados Unidos y Brasil, sino que los demás países de la región dejen muy pero muy claro que la democracia tiene que ser restaurada en Venezuela”, declaró Pompeo al diario “O Estado de Sao Paulo”.

Pompeo estuvo esta semana en Brasil para asistir a la investidura del presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha identificado con Donald Trump, e hizo además una breve visita a Colombia, donde fue recibido por Iván Duque, otro de los líderes conservadores que llegaron al poder en la región en los últimos meses.

En ambos casos, Pompeo dijo que la situación de Venezuela fue uno de los principales asuntos.

“Brasil, Colombia y otros países comparten nuestra profunda preocupación con el impacto del régimen de Maduro en la región”, indicó el funcionario estadounidense, quien citó entre esos efectos la ola migratoria desatada por la crisis venezolana, “que lanza un peso sobre los otros países”.

Pompeo reiteró que el nuevo mandato que iniciará Maduro el 10 de enero próximo no puede ser reconocido, tal como pidieron 13 de los miembros del Grupo de Lima, en una decisión adoptada esta semana que entre los miembros de ese mecanismo splo no fue respaldada por México.

Postura

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió la decisión de México de no firmar la reciente declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela, diciendo que se respeta el principio de “no intervención” y que con ello busca evitar “pleitos” con otros países.

Antes de abordar un vuelo comercial de regreso a Ciudad de México, el mandatario reiteró que su gobierno no intervendrá en asuntos internos de otras naciones porque se conducirá bajo el principio de no intervención.

“Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior”, dijo López Obrador. “Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países, porque no queremos que otros gobiernos se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos”, aseguró.

El gobierno mexicano sostuvo que mantendrá relaciones con Venezuela y que se abstendrá de pronunciarse sobre la legitimidad del gobierno de Maduro, además de que pidió apostar por el diálogo y no el aislamiento de la nación sudamericana.

El presidente boliviano, Evo Morales, destacó la decisión mexicana.

“Saludamos al gobierno democrático de México por defender el principio de no intervencionismo y dejar sin apoyo los actos de golpismo diplomático encabezados por Estados Unidos a través del Grupo de Lima”, tuiteó.

En contraste, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), tuiteó tras la decisión mexicana que “perdimos a México”.