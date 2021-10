EE.UU. llega a los 700,000 fallecidos por el coronavirus

El número de muertos en Estados Unidos por Covid-19 llegó anteanoche a 700,000, un número mayor que la población de Boston.

Las últimas 100,000 muertes ocurrieron en una etapa en que las vacunas, que previenen de manera abrumadora las muertes, hospitalizaciones y enfermedades graves, estaban disponibles para cualquier estadounidense mayor de 12 años.

Este hito es profundamente frustrante para médicos, funcionarios de salud pública y público estadounidense, que vieron cómo una pandemia que se había calmado a principios del verano tomaba un giro oscuro. Decenas de millones de estadounidenses se niegan a vacunarse, lo que permitió que la variante Delta, altamente contagiosa, atravesara el país y elevara el número de muertos de 600,000 a 700,000 en tres meses y medio.

Florida sufrió, con mucho, la mayor cantidad de muertes de cualquier estado en ese período, pues el virus mató a unos 17,000 residentes desde mediados de junio. Texas ocupó el segundo lugar con 13,000 muertes. Los dos estados representan el 15% de la población del país, pero más del 30% de los fallecimientos de la nación desde que Estados Unidos cruzó el umbral de 600,000.

El doctor David Dowdy, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, que ha analizado datos estatales informados públicamente, aseguró que al menos 70,000 de las últimas 100,000 muertes ocurrieron en personas no vacunadas. Y de las personas vacunadas que murieron con infecciones irruptivas, la mayoría contrajo el virus de una persona no vacunada, dijo.

“Si hubiéramos sido más efectivos en nuestra vacunación, entonces creo que es justo decir que podríamos haber prevenido el 90% de esas muertes”, desde mediados de junio, agregó.

“No es solo un número en una pantalla”, señaló. “Son decenas de miles de estas trágicas historias de personas cuyas familias perdieron a alguien que significa el mundo para ellos”.

Uno de ellos

El transportista de semillas de 28 años de Riley, Kansas, Danny Baker, contrajo Covid-19 en el verano, pasó más de un mes en el hospital y murió el 14 de septiembre. Dejó una esposa y una niña de 7 meses.

“Esta cosa se llevó a un adulto, un joven de 28 años, de 1.89 metros de estatura y 136 kilos, y lo derribó como si nada”, dijo su padre, JD Baker, de 56 años y de Milford, Kansas. “Entonces, si los jóvenes piensan que todavía están protegidos debido a su juventud y su fuerza, (eso) ya no existe”.

En los primeros días de la pandemia Danny Baker, quien practicó el tiro deportivo en la secundaria y amaba la caza y la pesca, quería ser el primero en la fila para recibir una vacuna, recordó su madre a AP.

Pero justo cuando las vacunas se abrieron a su grupo de edad, Estados Unidos recomendó una pausa en el uso de la Johnson & Johnson para investigar informes de coágulos de sangre raros pero potencialmente peligrosos. La noticia lo asustó, al igual que la información que circulaba en línea de que la vacuna dañaría la fertilidad, aunque los expertos médicos dicen que no hay razón biológica alguna que confirme esos temores.

Además su esposa estaba amamantando, así que decidieron esperar. Los expertos en salud ahora dicen que las madres que amamantan deben recibir la vacuna para su propia protección y que incluso puede brindar cierta protección a sus bebés a través de los anticuerpos que se transmiten por medio de la leche materna.

“Hay mucha falta de comunicación sobre la vacuna”, dijo su esposa, Aubrea Baker, de 27 años, enfermera de partos, y agregó que la muerte de su esposo inspiró una página de Facebook y al menos 100 personas a vacunarse. “No es que no lo vayamos a conseguir. Simplemente no lo habíamos conseguido todavía”.

Cuando las muertes superaron las 600,000 a mediados de junio, las vacunas ya estaban reduciendo el número de casos, se levantaban las restricciones y la gente esperaba con ansias que la vida volviera a la normalidad en verano. Las muertes por día en los Estados Unidos se habían desplomado a un promedio de 340, desde un máximo de más de 3,000 a mediados de enero. Poco después, los funcionarios de salud declararon una pandemia de no vacunados.

Pero a medida que Delta se extendió por el país, el número de casos y muertes se disparó, especialmente entre las personas jóvenes y no vacunadas, y los hospitales de todo el país informaron aumentos dramáticos en las admisiones y muertes entre los menores de 65 años. También informaron infecciones y muertes sin precedentes, aunque de lejos tasas más bajas, lo que impulsó los esfuerzos para proporcionar vacunas de refuerzo a los estadounidenses vulnerables.

Ahora, las muertes promedian 1,900 por día. Los casos ya comenzaron a caer desde sus máximos en septiembre, pero se teme que la situación pueda empeorar en los meses de invierno, cuando el clima más frío lleva a la gente al interior.

En un comunicado ayer, el presidente Joe Biden lamentó lo que llamó el “hito doloroso” de 700,000 muertes por Covid-19 y dijo que “no debemos volvernos insensibles al dolor”.

Renovó su discurso para que la gente se vacune, diciendo que el país ha “hecho un progreso extraordinario” contra el coronavirus en los últimos ocho meses gracias a las vacunas.

“Puede salvar su vida y la de sus seres queridos”, dijo Biden. “Nos ayudará a vencer al Covid-19 y avanzar, juntos, como una sola nación”.

Casi el 65% de los estadounidenses ya recibió al menos una dosis de vacuna, mientras que alrededor del 56% están completamente vacunados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Pero millones se niegan o siguen indecisos debido al miedo, la desinformación y las creencias políticas. Los trabajadores de la salud informan haber sido amenazados por pacientes y miembros de la comunidad que no creen que el Covid-19 sea real.

Las primeras muertes conocidas por el virus en Estados Unidos Se produjeron a principios de febrero de 2020. Se necesitaron cuatro meses para llegar a las primeras 100,000 muertes. Durante la fase más letal del desastre, en el invierno de 2020-21, tardó poco más de un mes en pasar de 300,000 a 400,000 muertes.

Estados Unidos alcanzó las 500,000 muertes a mediados de febrero, cuando el país aún se encontraba en medio del aumento repentino del invierno y las vacunas solo estaban disponibles para un número limitado de personas. El número de muertos se situó en unos 570,000 en abril, cuando todos los estadounidenses adultos se volvieron elegibles para recibir vacunas.

“Aún no terminamos”

“Recuerdo que cuando superamos la marca de las 100,000 muertes, la gente simplemente movía la cabeza y decía 'Dios mío'”, dijo el doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. “Entonces dijimos: '¿Vamos a llegar a 200,000?' Luego observamos la marca de 500,000 muerte” y finalmente superamos las 675,000 estadounidenses calculadas a causa de la pandemia de gripe de 1918-19. Y aún no hemos terminado”, dijo Benjamin.

Las muertes durante el aumento del Delta han sido implacables en los puntos críticos del sur. Casi 79 personas de cada 100,000 personas en Florida han muerto de Covid desde mediados de junio, la tasa más alta de la nación.

Amanda Alexander, enfermera de la UCI de Covid-19 en el Centro Médico de la Universidad de Augusta en Georgia, dijo el jueves que había tenido un paciente muerto en cada uno de sus tres turnos anteriores.

“He visto morir a un joven de 20 años. He observado a personas de 30 y 40 años”, sin condiciones preexistentes que las hubieran puesto en mayor riesgo, dijo. “El noventa y nueve por ciento de nuestros pacientes no están vacunados. Y es tan frustrante porque los hechos no mienten y lo vemos todos los días”.

