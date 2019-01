EE.UU. pide reunir al Consejo de Seguridad de la ONU por Venezuela

NACIONES UNIDAS.- Estados Unidos solicitó una reunión del Consejo de Seguridad el próximo sábado para discutir “la crisis actual en Venezuela”, informó la misión estadounidense en la ONU a través de su cuenta de Twitter.

The United States has officially requested an open meeting of the UN Security Council for Saturday at 9am to discuss the ongoing crisis in Venezuela.

