EE.UU. rechazó una oferta para comprar más vacunas de Pfizer

NUEVA YORK (EFE).- La administración de Donald Trump rechazó este verano una oferta presentada por la farmacéutica Pfizer para comprar dosis adicionales de la vacuna de coronavirus que desarrolla, según informó este lunes The New York Times, por lo que podría no generar suficientes para EE.UU. hasta junio de 2021 dado el compromiso que ha adquirido con otras naciones.

La información del diario, que dice haber obtenido de "fuentes familiarizadas con el asunto", sale a la luz en un momento en el que el país trata de hacerse con más vacunas, y un día antes de que Trump tenga previsto firmar una orden ejecutiva para "asegurarse que el Gobierno de EE.UU. le de prioridad a hacer que las vacunas lleguen a los ciudadanos estadounidenses antes de enviarlas a otras naciones".

Se desconoce, sin embargo, en qué resultaría exactamente la orden, que figura en un comunicado y que también ha sido confirmado por un funcionario de alto rango de la Casa Blanca, y si llevaría finalmente a expandir el número de dosis que figura en los contratos federales existentes.

La vacuna de Pfizer, que ha desarrollado junto con la alemana BioNTech, es un tratamiento de dos dosis, por lo que las 100 millones de dosis que habría comprado EE.UU. servirían para inocular sólo a 50 millones de personas.

Se espera que esa vacuna sea autorizada este fin de semana por las autoridades estadounidenses, mientras que la de otra farmacéutica, Moderna, también será autorizada próximamente.

Mientras, el Reino Unido ya va a empezar a inocular a la población este martes con la vacuna de Pfizer y BioNTech, conviertiéndose en la primera nación occidental en empezar vacunaciones masivas.

Además, la Unión Europea anunció el pasado 11 de noviembre, dos días después de que Pfizer presentara los buenos resultados de su vacuna, que había llegado a un acuerdo con la farmacéutica para la compra de 200 millones de dosis.

Por su parte, un funcionario de alto cargo desmintió en una llamada con periodistas que Pfizer ofreciera un mayor número de vacunas este verano. "Eso es falso. Estamos en mitad de negociaciones ahora mismo, pero vamos a tener todas las dosis para vacunar a los estadounidenses que lo deseen para el final del segundo cuarto de 2021", señaló.