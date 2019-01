WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos recomendó este martes no viajar a Venezuela debido a la “criminalidad” y a la posibilidad de “detenciones arbitrarias”, después de que anunciaron nuevas sanciones económicas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que no reconoce como mandatario legítimo.

Asimismo, advirtió de que “las manifestaciones políticas típicamente generan una contundente respuesta de las fuerzas de seguridad y policía que incluye el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, cañones de agua y balas de goma, y que a veces desembocan en saqueos y vandalismo”.

#Venezuela Travel Advisory: Level 4 – Do not travel to Venezuela due to crime, civil unrest, poor health infrastructure, and arbitrary detention of US citizens. On Jan 24 the Department ordered departure of non-emergency US govt employees/family members. https://t.co/AWu3LxEjUC pic.twitter.com/Y06i1wUIT6

— Travel – State Dept (@TravelGov) January 29, 2019