EE.UU. regresará al Acuerdo del Clima de París, anuncia Joe Biden

WASHINGTON (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró hoy sábado 12 de diciembre que el país regresará al Acuerdo del Clima de París "el primer día" de su presidencia.

Y, además convocará una cumbre mundial sobre el tema en sus "primeros 100 días" en la Casa Blanca.

La ceremonia de su toma posesión como Presidente está prevista para el próximo 20 de enero.

El anuncio de Biden coincide con la celebración del quinto aniversario del Acuerdo de París, que establece que el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo debe quedar por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales, y recomienda no superar los 1.5 grados.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2