EE.UU. supera los 12 millones de contagios por Covid-19

Más de 12.078,000 personas se han infectado en Estados Unidos con el coronavirus y al menos 255,000 de ellas han fallecido, según una base de datos de The New York Times.

Este mapa muestra dónde van en aumento los nuevos casos y dónde están disminuyendo en los últimos 14 días.

A principios de julio el número de casos iba en aumento en gran parte de Estados Unidos, incluidos varios estados que fueron los primeros en volver a abrir.

Debido a que el número de personas hospitalizadas y el porcentaje de personas que dan positivo también va en aumento en muchos de esos lugares, el aumento en casos no puede explicarse solo con el aumento de pruebas.

Y mientras que algunos lugares vuelven a imponer restricciones, otros siguen reabriendo sus economías.

⚠️US has hit 12,000,000 #COVID19 cases.



📍Newest 1M took only 6 days—sharp **acceleration**: 11 days for 10th mil, and 7 days for 11th mil.



1 M April 28

2 M June 10

3 M July 7

4 M July 23

5 M Aug 8

6 M Aug 30

7 M Sept 25

8 M Oct 15

9 M Oct 29

10 M Nov 8

11 M Nov 15

12 M Nov 21 pic.twitter.com/sWibR59qIN