EEUU y Guatemala llegan a acuerdo de “tercer país seguro”

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump anunció que llegó a un acuerdo de “tercer país seguro” con Guatemala. Este ayudará a restringir el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos.

El acuerdo requerirá que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense.

La medida podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración de Estados Unidos. Y así dar a Trump una concesión que el mandatario podría pregonar como una victoria mientras trata de mostrar avances en sus promesas de campaña sobre inmigración.

El anuncio se hizo después que una corte de California impidió al gobierno de Trump aplicar nuevas políticas de asilo más restrictivas.

Ambas naciones habían estado negociando el acuerdo durante meses. Trump amenazó el miércoles con imponer aranceles y otras represalias a Guatemala si no aceptaba el trato.

El presidente estadounidense elogió al gobierno guatemalteco, diciendo que ahora “Estados Unidos es su amigo, en lugar de que Estados Unidos sea su enemigo”.

Trump agregó que el acuerdo protegerá “los derechos de aquellos que tienen peticiones legítimas”; acabará con el “abuso” del sistema de asilo, y aminorará la crisis en la frontera sur de Estados Unidos.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos incrementará el acceso a visas de trabajo temporales H-2A a trabajadores del campo de Guatemala.

No queda claro por el momento cuándo entrará en vigor el acuerdo. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió tres interdictos que impiden al gobierno tener un acuerdo sin la aprobación del Congreso.

El presidente guatemalteco Jimmy Morales dijo en Facebook que el acuerdo le permite al país evitar “sanciones drásticas para Guatemala, muchas de ellas orientadas a golpear fuertemente la economía, como gravámenes a las remesas que diariamente envían nuestros hermanos. Además de la imposición de aranceles a nuestros productos de exportación y restricciones migratorias”.

Jordán Rodas, fiscal de derechos humanos, dijo que su equipo está estudiando la legalidad del acuerdo y si el ministro de Gobernación Enrique Degenhart tenía la autoridad para firmarlo.

El gobierno de Guatemala publicó en Twitter un comunicado sobre lo que llamó “Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección”.

Las condiciones de pobreza y violencia que obligan a salvadoreños y hondureños a salir de sus países también están presentes en Guatemala.

Y los observadores señalan que Guatemala carece también de los recursos para albergar adecuadamente, educar y proveer oportunidades a los posibles solicitantes de asilo.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que esperaban que el acuerdo sea ratificado en Guatemala, y comenzar a implementarlo en algún momento de agosto.

El secretario de Seguridad Nacional interino Kevin McAleenan dijo que el acuerdo era parte de un esfuerzo conjunto con Guatemala para atender la inmigración y combatir el contrabando de personas. Y afirmó que no se puede calificar a un país de inseguro para los refugiados.

“Es arriesgado etiquetar a un país entero como inseguro. Con frecuencia describimos a Centroamérica de manera muy generalizada”, dijo. “Obviamente hay lugares en Guatemala y Estados Unidos que son peligrosos, pero eso no significa que no tienen un proceso justo. Eso es en lo que se enfoca el estatuto. No significa a salvo de cualquier riesgo”.