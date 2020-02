Ejército turco lanza ataque contra Siria; hay 101 víctimas

ANKARA.- El ejército turco mató a 101 "integrantes del gobierno sirio" en represalia por un ataque; que dejó cinco soldados turcos muertos y cinco heridos en la provincia siria de Idlib, indicó hoy el Ministerio de Defensa de Turquía.

Los soldados turcos en Idlib respondieron de inmediato a los recientes ataques de las fuerzas del gobierno sirio.

Turkish president Erdogan is threatening Syria's government with military action if it doesn't withdraw its troops from northwest Idlib, days after a deadly exchange of fire between both sides. pic.twitter.com/UDOK1YyZ9V