El animal más largo, jamás registrado, es captado en vídeo en el Índico

AUSTRALIA.- Un animal marino de 50 metros fue grabado en una expedición científica en el Océano Índico.

De acuerdo con información de Europa Press, el sifonóforo gigante Apolemia, de casi 50 metros, estaba en los cañones submarinos cercanos a Ningaloo, una franja que se encuentra frente a la costa de Australia.

Los científicos del Museo de Australia Occidental realizaron el hallazgo bajo el mando de la doctora Nerida Wilson y se unieron a investigadores del Instituto de Oceanografía Scrippss de la Universidad de Curtin y de Geoscience Australia.

Para poder avistar a este impresionante animal se utilizó un robot submarino ROV Subastian y se realizaron 20 inmersiones a una profundidad de 4 mil 500 metros, usando 181 horas de exploración.

Un sifonóforo está integrado por una colonia flotante de pequeños zooides, que luego de clonarse miles de veces se unen y trabajan en conjunto. Este espécimen captado en vídeo es el más largo del que se tiene registro.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S