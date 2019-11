“El Brexit es el mayor error político de Reino Unido”: John Bercow

LONDRES.- Dos días después de su relevo como portavoz de la Cámara de los Comunes, el carismático John Bercow calificó este miércoles el “brexit” como “el mayor error” de la política exterior de Reino Unido tras la posguerra y anunció que publicará un libro con sus experiencias a principios del próximo año.

Bercow, que presidió el Parlamento británico durante diez años y que se hizo popular por sus gritos de “¡Orden, orden!, conversó hoy con los medios extranjeros ahora que, según dijo, ya no está obligado a mantener “la imparcialidad” que guardó durante su servicio en Westminster.

