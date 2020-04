El “buen ánimo” lo mantiene

Aseguran que Boris Johnson sigue mejorando

LONDRES (Xinhua).— El primer ministro británico Boris Johnson sigue con “buen ánimo” y se encuentra estable después de recibir el mejor de los cuidados del excelente equipo médico en cuidados intensivos, según informó ayer un importante funcionario.

El secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, hizo los comentarios ayer durante la rueda de prensa en Downing Street en la que ofreció un informe sobre la salud del primer ministro, quien fue trasladado el lunes a cuidados intensivos luego de que empeoraron sus síntomas de coronavirus.

La condición del primer ministro es monitoreada de cerca y se darán nuevas actualizaciones, dijo Raab, quien señaló que Johnson respira sin ayuda en cuidados intensivos.

“Ha habido una oleada de mensajes de apoyo y todos desean una muy rápida recuperación al primer ministro”, dijo. “Esto nos conmocionó a todos (los miembros del gabinete). No solo es un primer ministro, no solo es nuestro jefe, sino que también es un colega y un amigo”, indicó Raab a los reporteros, quien aseguró al público que el gabinete no “flaqueará en la tarea en cuestión”.

“Estoy seguro de que saldrá adelante porque si hay algo que sé sobre este primer ministro, es que es un luchador” ,indicó Raab a los reporteros.

Raab, también primer secretario de Estado y por consiguiente viceprimer ministro británico de facto, fue puesto a cargo de la conducción del país luego de que Johnson fue internado en el hospital.

Raab dijo a los reporteros que considera que Johnson se encontrará al mando "en breve" para dirigir el combate a la enfermedad letal. Hoy con anterioridad, un portavoz de Downing Street dijo que el primer ministro estaba recibiendo “tratamiento de oxígeno estándar”, pero que no necesitaba ningún otro apoyo para respirar.

Johnson fue internado el domingo por la noche en un hospital para ser sometido a pruebas por consejo de su doctor, luego de mostrar síntomas de tos y fiebre alta diez días después de dar positivo al virus.

Por otra parte, el ministro de la oficina del gabinete, Michael Gove, quien se encuentra actualmente en aislamiento voluntario, describió el virus como “realmente aterrador” durante una ronda de entrevistas con la prensa ayer.

Ante un gran número de preguntas sobre la evolución del estado de salud del primer ministro, Gove dijo que “no está conectado a un respirador. El primer ministro ha recibido algo de oxígeno de apoyo” . “Por supuesto, lo mantienen bajo estrecha supervisión. Al encontrarse en cuidados intensivos, si necesita más apoyo, este estará a la mano” , dijo.

Reino Unido registró ayer su peor día desde que inició el brote debido a que el número de nuevas muertes aumentó en 786, lo que elevó el total de muertos a 6,159, indicó el Departamento de Salud y Asistencia Social. Hasta esta mañana, el número de casos confirmados de Covid-19 en Reino Unido había ascendido a 55,242, un incremento de 3,634 en las últimas 24 horas, señaló el departamento.

En total se han realizado 266,694 pruebas en Reino Unido, con 14,006 pruebas llevadas la cabo el lunes, añadió.

