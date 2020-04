El calor no detendrá contagios de coronavirus, advierten

Trabajadores de la salud sacan un cuerpo de un camión frigorífico que sirve como depósito de cadáveres temporal en Nueva York Trabajadores de la salud transportan cadáveres de víctima de Covid-19. La ciudad de Nueva York evalúa usar un parque como cementerio El gasto en salud pública se encogió drásticamente en EE.UU..-EFE ❮ ❯



A continuación, los sucesos más recientes sobre la pandemia de Covid-19. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta el miércoles había cerca de 1.5 millones de personas infectadas en todo el mundo y casi 90,000 muertos.

El médico Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, advirtió que no se debe asumir que el nuevo coronavirus desaparecerá bajo condiciones cálidas.

Fauci dijo al programa “Good Morning America” de la cadena ABC que existe el precedente con otras infecciones, como la influenza, de que “cuando el tiempo se calienta, el virus disminuye su capacidad para reproducirse, de propagarse”.

Sin embargo, añadió “nadie debería asumir que vamos a ser rescatados por un cambio en el tiempo. Uno debe asumir que el virus continuará haciendo lo suyo. En caso de que recibamos ayuda del clima, que así sea, bien, pero no creo que debamos asumir eso”.

Respecto a un artículo publicado por The New York Times, que señaló que los estudios indican que el coronavirus que empezó a circular en Nueva York a mediados de febrero provino principalmente de Europa y no de Asia, Fauci dijo que “eso es probablemente correcto”, y subrayó que “Europa de convirtió en el epicentro con mucha rapidez, después de que los casos en China estallaron”.

En la mayoría de los pacientes, el coronavirus causa síntomas leves, pero en otros, especialmente ancianos y personas con problemas médicos previo, pueden sufrir complicaciones graves como neumonía o incluso la muerte.

