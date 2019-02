EE.UU.- El Senador estadounidense Ted Cruz hizo un llamado para que el Congreso de EE.UU. apruebe su propuesta conocida como “El Chapo Act”, una idea que busca que los miles de millones de dólares incautados al narcotraficante mexicano sean el financiamiento para el muro.

Desde 2017, el senador presentó el proyecto de ley para usar los bienes incautados de varios narcotraficantes, de esta manera prevé pagar el muro y reforzar la seguridad fronteriza.

Let's pass the EL CHAPO Act and make El Chapo pay to secure our border: https://t.co/xBCc6dVaR2

— Ted Cruz (@tedcruz) February 12, 2019