“El Chapo” saluda con la mirada y sonríe a un actor

Se reserva su testimonio

NUEVA YORK (AP).— Joaquín “El Chapo” Guzmán dijo ayer al juez que preside su juicio en la corte federal de Brooklyn que no testificará.

Tras ser consultado por el juez Brian Cogan, el narcotraficante se levantó de su silla y declaró que no hablará en el proceso judicial.

“He hablado con mis abogados y me voy a reservar”, fueron sus palabras.

“¿Reservar?”, le preguntó Cogan, sin entender.

“Sí, este, yo no voy a…”, aclaró Guzmán antes de que su intérprete terminara la frase diciendo “testificar”.

Guzmán anunció su decisión en el día 35 del juicio justo después de que la fiscalía anunciara que terminó de presentar pruebas y llamar a testigos.

En total, la fiscalía llamó a 56 testigos, trece de los cuales fueron socios o colaboraron de alguna forma con Joaquín Guzmán Loera.

Un abogado de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, dijo que tan solo planea llamar a dos testigos hoy. Se trata de dos agentes de la agencia antidrogas estadounidense que entrevistaron al exsocio de Guzmán, Alex Cifuentes, quien testificó en el juicio. Lichtman planea presentar contradicciones en el testimonio de Cifuentes, quien vivió con Guzmán en la sierra sinaloense.

Cogan dijo que el miércoles se darán los argumentos de cierre de la fiscalía y que el jueves planea escuchar los de los abogados. Es posible que entonces las deliberaciones del jurado arranquen el viernes.

Cuando Guzmán habló, el juez Cogan le preguntó si él entendía que era decisión suya la de testificar o no. Guzmán respondió que sí.

“Ellos (mis abogados) ya me asesoraron y estoy de acuerdo”, señaló.

Ayer acabó su testimonio un exguardaespaldas, exsecretario y expiloto de Guzmán llamado Isaías Valdez. También habló un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, quien explicó fotografías y videos que muestran el túnel por el cual escapó de la cárcel Guzmán en 2015.

En otro tema, el actor mexicano Alejandro Edda, que interpreta a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la serie de Netflix “Narcos: México”, pudo ver ayer cara a cara al personaje a quien da vida en televisión durante el juicio se lleva al cabo en Brooklyn.

Edda compareció en la corte federal sobre las seis de la mañana para ver en persona al famoso narcotraficante. Tras hablar con la prensa en una pausa del juicio afirmó que Guzmán le saludó con la mirada y sonrió.

“Fue un momento surreal. Me puse nervioso cuando me vio y me saludó de lejos. Fue intimidante”, declaró, y agregó que al mismo tiempo sintió compasión.

“Sientes que es todo Estados Unidos contra una sola persona”, explicó.

Durante el juicio, que arrancó en noviembre, el jurado ha oído varias veces cómo Guzmán quería hacer una película sobre su vida y que se escribiera también un libro.

Edda, de 34 años, madrugó y se inscribió a la lista de personas para entrar a la sala del tribunal el lunes al igual que hacen muchos periodistas. Llegar después de las 6 de la mañana puede significar no entrar en la sala y tener que ver el juicio desde una sala contigua, a través de cámaras. El actor dijo que viajó desde Jalisco hasta Nueva York para poder ver a Guzmán en persona e interpretarlo mejor en televisión.

El mexicano también describió al narcotraficante como un títere.

“Me da coraje que pongamos a El Chapo como el mal de todo esto. Va más allá. Empecemos por los consumidores (de drogas)”, dijo.

Las artistas de la corte, que suelen dibujar a Guzmán y su esposa, Emma Coronel, agregaron el lunes en sus dibujos a Edda, quien escuchó atento la audiencia. El actor llegó a usar los pequeños prismáticos que le prestó una periodista para ver mejor las fotos y mapas que se presentaban como pruebas. También saludó amigablemente a dos de los abogados de Guzmán: Eduardo Balarezo y William Púrpura.

Edda dijo que los actores “nunca juzgamos” pero que de cierta manera “simpatizamos” con los personajes que toca interpretar. También agradeció a los periodistas su ayuda a la hora de explicarle detalles del juicio. Le pareció que Guzmán está “muy atento” en el juicio y “enfocado”.