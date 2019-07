“El Chapo” se despide de su familia y agradece su apoyo

NUEVA YORK.— El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado hoy a cadena perpetua más 30 años de prisión, saludó a la distancia a su familia y se puso la mano en el pecho después de escuchar su sentencia en una Corte de Brooklyn.



El líder del narco agradeció a su familia por su apoyo durante los meses de juicio.



A través de un intérprete, “El Chapo” afirmó que las oraciones de sus familiares le dieron la fuerza para soportar la tortura que fueron los últimos 30 meses.



Poco antes de ser sentenciado, Joaquín Guzmán le dijo al juez de distrito Brian Cogan que se le negó un juicio justo.



Afirmó que recibió un trato “cruel e inhumano” en los 30 meses de confinamiento.



“Aquí no hay justicia. Estados Unidos no es mejor que cualquier país corrupto que ustedes no respetan”, añadió.