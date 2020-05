“El Chino Ántrax”, exsicario del cártel de Sinaloa, se fugó en EE.UU.

WASHINGTON.- El exsicario del cártel de Sinaloa, José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “el Chino Ántrax” huyó de la prisión domiciliaria, según documentos de la Corte del Distrito Sur de California. El mexicano enfrentaba un proceso ante la justicia estadounidense.

El narcotraficante fue liberado en marzo de este año y debía presentarse de forma periódica ante la Corte de distrito para supervisión. No obstante, documentación oficial muestra que, el 6 de mayo, “el Chino Ántrax” cambio de dirección sin informar a las autoridades.

El oficial a cargo de supervisar el caso intentó contactar a Aréchiga Gamboa en su lugar de residencia. No obstante, cuando acudió al lugar, pudo constatar que el ahora prófugo se había llevado todas sus pertenencias. Únicamente dejó su celular y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

El Chino Ántrax fue detenido el 30 de diciembre de 2013 en el aeropuerto de Ámsterdam en Países Bajos. Fue extraditado posteriormente a Estados Unidos. Ahí se declaró culpable en 2015 por tráfico de cocaína y marihuana. El prófugo lideraba el brazo armado del cártel de Sinaloa, mejor conocido como “Los Ántrax”.

Recibió una condena de siete años y tres meses en prisión en diciembre de 2019. No obstante, Aréchiga ya había cumplido seis años de condena y sus abogados anunciaron que los registros de buena conducta le permitirían salir antes de lo esperado.

El delincuente fue puesto en libertad condicional desde el pasado 3 de marzo, tras purgar una sentencia de 87 meses en la cárcel de máxima seguridad. Su abogado negoció con la fiscalía para que los cinco años que le faltaban los purgara desde arresto domiciliario y se le permitiera salir en un radio no mayor de 500 metros de su casa.

Aréchiga era uno de los sicarios más cercanos a Ismael “El Mayo” Zambada, quien lo reclutó para formar parte del grupo armado del cártel. Es probable que su hijo Vicente Zambada fuera quien facilitó su detención al proveer información a la justicia estadounidense.

El periodista estadounidense que ha seguido los casos de distintos narcotraficantes miembros del cártel de Sinaloa, Keegan Hamilton, informó en su cuenta oficial de Twitter que ha intentado contactar a los abogados del “Chino Ántrax”. Sin embargo, no se han emitido posicionamientos sobre la desaparición del exrecluso.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, an ex-Sinaloa cartel enforcer known as "Chino Ántrax" was released from US custody last month and promptly "absconded from supervised release," per new court document.



He "planned to reside in Mexico post-release."



