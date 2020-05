El cohete Falcon 9, listo para su lanzamiento en Florida

Después de que el primer intento por lanzar el cohete Falcon 9 al espacio se viera frustrado por un pronóstico climático poco favorecedor, el despegue se realizará, nuevamente, hoy sábado 30 de mayo a las 15:22 horas en Florida, es decir a las 14:22 horas de México y podrá ser sintonizado en el canal oficial de SpaceX.

El miércoles 27 de mayo la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), anunció que después de una ausencia de nueve años, llevaría a cabo el despegue de la tripulación denominada como "Crew Dragon", conformada por los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, sin embargo, a casi 17 minutos de culminar con el lanzamiento, se tomó la decisión de postergarlo, por la presencia de nubes eléctricas, de acuerdo al análisis de los meteorólogos, quienes su aportación resulta vital en este tipo de expediciones.

El despegue tendrá lugar en el Centro Especial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, al igual que el primero de estos intentos.

De presentarse mal clima nuevamente, mañana domingo 31 existirá la posibilidad de ejecutar un tercer intento, el cual podrá observarse las 12 horas de nuestro país.

Los especialistas del estado del tiempo no tienen un mejor pronóstico del clima para ambas fechas, en cambio, aseguran que las condiciones serán muy parecidas a las del miércoles pasado, en consecuencia, existe un 40% de posibilidades de que la misión en busca de viajar al espacio exterior, sea abortada.

La relevancia del lanzamiento de la cápsula espacial "Crew Dragon", radica en que por primera vez despegará con astronautas a bordo y el éxito de este despegue, significaría la obtención del certificado de la NASA para esta flota operacional, que desde hace 20 años, en el año 2000 inició la planeación del proyecto.

La "Crew Dragon" forma parte Programa de Tripulación Comercial impulsado por la NASA con la idea de desarrollar sistemas de transporte de personas al espacio.

La cápsula está diseñada para transportar un máximo de siete pasajeros, pero los vuelos de la NASA​, por ahora llevarán menos ya que el resto del espacio se destinará al transporte de suministros.

La nave tiene propulsores que le permiten maniobrar en el espacio y acoplarse, de manera autónoma, a la estación. Además, a diferencia de las naves anteriores, la cabina incluye comandos en pantallas táctiles y no en botones.

Durante casi nueve años, tras el retiro de los transbordadores espaciales, los Estados Unidos confió en Rusia para el transporte de astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional.

La NASA desarrolló su propio nuevo cohete, llamado el Ares I, pero con los sobrecostos y retrasos, la administración Obama decidió que sería más barato y más rápido recurrir a las empresas privadas. En 2014, la NASA eligió a Boeing y SpaceX, con la esperanza de que los primeros lanzamientos ocurrieran en 2017.

El uso de la tripulación de SpaceX Dragón y la cápsula Starliner de Boeing resultaron mucho más baratos que el plan original de la NASA, pero tal vez no fue más rápido en términos de desarrollo.

Sin embargo, la nueva nave espacial comercial también abre la posibilidad de viajar al espacio a un número cada vez mayor de ciudadanos privados con el deseo y la riqueza de dejar la Tierra, al menos durante un corto período de tiempo.

LIVE NOW: #LaunchAmerica, Take 2. 🎬 Watch as @NASA_Astronauts fly to the @Space_Station from U.S. soil for the first time in nine years: https://t.co/dthNEgGAd4 https://t.co/dthNEgGAd4