El coronavirus se extiende a 25 países del mundo

El coronavirus que causó la neumonía de Wuhan deja ya más de 34,900 casos en varios países del mundo, la mayoría (34,645) en China , donde se han registrado 722 muertes por esta causa.

A esta cifra hay que sumar un fallecimiento fuera de China continental, en Hong Kong, y otro en Filipinas. En total, fuera de China continental, hay casos confirmados en otros 25 países.

Asia

China (34.645 casos, 722 muertes). La mayoría de los últimos fallecimientos se han producido en China continental, pero también se ha conocido la muerte de un hombre en Hong Kong, donde se han reportado en total 26 casos. En las últimas horas se ha conocido la muerte de un estadounidense en el hospital de Wuhan víctima del coronavirus, primer extranjero muerto en China por la enfermedad.

Japón (86 casos). La gran mayoría de los casos confirmados, un total de 61, son pasajeros de un crucero que está amarrado en el puerto de Yokohama con unos 3.700 ocupantes,que se encuentran en cuarentena.

Singapur (33 casos). Las autoridades de este país han elevado la alerta a nivel naranja, el tercero de una escala de cuatro, tras la detección de nuevas infecciones. Este nivel de alerta significa que se considera la enfermedad como "severa" y de fácil contagio,aunque su propagación sigue contenida.

Tailandia (32 casos). El Ministerio de Salud ha reportado siete nuevos casos en las últimas horas, cuatro de ellos ciudadanos chinos. Uno de los infectados, un ciudadano tailandés, formaba parte del grupo de 138 personas que fueron evacuadas de Wuhan el martes.

Corea del Sur (24 casos). Este viernes han llegado a Seúl 368 personas en un vuelo charter procedente de Wuhan evacuadas por el gobierno surcoreano. Se espera que en las próximas horas otras 300 personas salgan de la ciudad china en un vuelo similar.

Taiwán (17 casos). Las autoridades han prohibido la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong y Macao, además de China continental, durante los últimos 14 días como medida para contener la expansión del nuevo coronavirus.

Malasia (15 casos). Las autoridades del país han evacuado esta semana a decenas de sus ciudadanos que quedaron atrapados en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote.

Vietnam (13 casos). Las autoridades vietnamitas han confirmado su primer contagio local. Se trata de una recepcionista de 25 años de un hotel de la provincia de Khanh Hoa, en el sur del país, que fue diagnosticada después de estar en contacto con dos turistas chinos.

Emiratos Árabes Unidos (7 casos). Cinco de los afectados son miembros de una familia china procedente de Wuhan. En cuanto a los otros dos afectados, aún no han trascendido más datos.

India (3 casos). Los tour operadores del país han estimado en unos 500 millones de dólares las pérdidas que.supondrán las cancelaciones de turistas procedentes de China y de otros países a causa del coronavirus y hablan de "pánico" en el sector.

Filipinas (3 casos, 1 muerte). La única muerte por coronavirus registrada fuera de China es la de un hombre de 44 años en Filipinas. Se trataba de un paciente de origen chino que, una vez ingresado, comenzó a desarrollar una neumonía que acabó con su vida. El otro caso es el de una mujer, también china, de 38 años, y pareja del fallecido.

Sri Lanka (1 caso). El único positivo detectado es el de un turista chino procedente de Hubei.

Camboya (1 caso). Un hombre de 60 años, procedente de Wuhan, es el único caso detectado.

Nepal (1 caso). Se detectó el virus en un hombre de 32 años, procedente de Wuhan.

Europa

Alemania (13 casos). Once de los casos están relacionados con el proveedor de piezas de automóviles Webasto, que tiene su sede en el distrito de Starnberg. El resto son dos personas que salieron de la ciudad china de Wuhan, origen del brote, durante el fin de semana, y que están siendo tratadas en Frankfurt.

Francia (6 casos). Todos los afectados por coroavirus están hospitalizados, uno de ellos en Burdeos y el resto en París, y dos se encuentran en cuidados intensivos. El primer vuelo fletado por Francia para repatriar a sus ciudadanos aterrizó el pasado viernes en la base militar de Istres, en el sureste del país, con unos 200 pasajeros a bordo.

Reino Unido (3 casos). Las autoridades del país informaron de un tercer caso, del que se cree que no se trata de una de las personas que ya se encontraban en cuarentena. Pero las autoridades han informado de que no contrajo el virus en territorio británico. Se suma así a los otros dos casos reportados: un estudiante de la Universidad de York, al norte del país y un familiar de este estudiante, del que no se han divulgado datos personales. Ambos están recibiendo tratamiento en una unidad especializada de un hospital situado en la ciudad de Newcastle.

Italia (3 casos). Un italiano, de unos 30 años, que fue repatriado con otros 55 desde Wuhan esta semana ha dado positivo y es el tercer infectado en Italia, según ha conformado el Ministerio de Sanidad del país. Se suma así a los dos turistas chinos ingresados en un hospital de la capital italiana.

Rusia (2 casos). El Kremlin ha comenzado a medir la temperatura de todos los asistentes a actos en los que participa el presidente ruso, Vladímir Putin, como medida de precaución ante el avance del coronavirus. Hasta ahora las autoridades de Rusia han informado de que en el país se han registrado solo dos casos de infectados con el 2019-nCoV, ambos ciudadanos chinos, que se encuentran fuera de peligro..

Bélgica (1 caso). Bélgica ha confirmado un primer caso de coronavirus en el país después de que uno de los nueve belgas repatriados el domingo desde la ciudad china de Wuhan, origen de la epidemia, haya dado positivo en los análisis efectuados a su llegada, ha informado el ministerio de Sanidad belga.

Suecia (1 caso). La Agencia Pública de Salud del país nórdico ha confirmado su primer caso de coronavirus: se trata de una mujer que había visitado la zona de Wuhan y que había mostrado síntomas tras su regreso. La paciente se encuentra en aislamiento en un hospital de Estocolmo.

Finlandia (1 caso). Se trata de un turista chino procedente de Wuhan, que se encuentra aislado en un hospital.

España (1 caso). Se encontró en Canarias, en la isla de La Gomera. La persona infectada formaba parte de un grupo de cinco alemanes que habían estado en observación por haber estado en contacto con un germano portador del virus.

América

Estados Unidos (12 casos). La administración Trump ha decidido declarar una emergencia de salud pública y limitar la entrada a los extranjeros que hayan visitado China recientemente.

Canadá (7 casos). Uno de los pacientes con la enfermedad fue dado de alta el viernes y abandonó el hospital en el que estaba siendo tratado.

México. Hasta el momento las autoridades sanitarias afirman que no hay evidencias de algún caso en el país.

Oceanía

Australia (15 casos). El Gobierno australiano ha anunciado que ayudará a algunos de sus ciudadanos a abandonar Hubei y los pondrá en cuarentena en Christmas Island. El primer ministro, Scott Morrison, no ha especificado cuántos de los 600 australianos registrados en el área de Hubei serán repatriados pero sí ha añadido que trabajarán para ayudar a ciudadanos de Nueva Zelanda y otras naciones del Pacífico.

