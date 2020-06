¿El Covid-19 se contagia por el salmón? Rebrote en Pekín causa alarma

Pekín endureció hoy las restricciones y puso en marcha medidas extraordinarias e inéditas para contener el brote de coronavirus en su principal centro mayorista de alimentación, como la de hacer test del virus a los empleados de todos los restaurantes, universidades y mercados de la ciudad. La hipótesis de que el salmón está relacionado en el rebrote es "reticente", dijo Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS.

Entre los 137 contagiados que ha dejado el nuevo brote, solo uno se encuentra en estado crítico, cuatro en estado grave y el resto están leves. El más joven de los nuevos infectados tiene solo ocho años.

El vicedirector del Centro Municipal de Prevención de Enfermedades de Pekin, Pang Xinghuo, consideró "posible" que en los próximos días aumente el número de casos, antes de comenzar a reducirse, ya que el mercado de Xinfadi era el mayor de la capital y el más grande de su tipo en Asia por lo que existe un "alto riesgo de transmisión".

Por el estado de los pacientes y otros indicios, algunos científicos chinos estiman que el virus del nuevo brote no parece especialmente grave o al menos no tan letal como el que ha afectado a Europa y a otros países occidentales.

La principal hipótesis sobre su origen con la que trabajan los expertos sigue siendo la del salmón, al haberse encontrado trazas del virus en unas tablas de cortar pescado de un vendedor de ese producto en el mercado de Xinfadi.

Con todo, advierten de que esa vía no está confirmada y algunos científicos consideran "improbable" que ese pescado, que China importa mayormente congelado, pueda ser portador de la enfermedad.

Los comerciantes chinos han dejado de importar salmón desde países como Noruega u otros como Australia o Chile, mientras que los supermercados del país lo han retirado de sus estanterías.

Muchos restaurantes japoneses de Pekín han visto canceladas sus reservas y reducido considerablemente su número de clientes debido a esa relación entre el salmón y el brote, pese a que en Xinfadi se encontraron hasta 40 trazas del patógeno en otros productos y objetos, según los medios locales.

El director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades chino, Gao Fu, aseguró que el nuevo brote podría haber comenzado en mayo y que es posible que hubiese "muchos portadores asintomáticos o leves ese mes" lo que explicaría que haya "una alta concentración del virus en el entorno" del mercado.

"Es nuestra estimación y necesita ser todavía verificada", afirmó Gao en una reunión con oficiales de salud pública en Shanghái, según el portal de información privado Caixin.

