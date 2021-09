WASHINGTON.- Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos superaron a los 675,000 decesos que, se calcula; hubo en el país por la pandemia de gripe de 1918.

Hasta las 16:21 del lunes, 675,446 estadounidenses habían muerto por COVID-19, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

El total de casos de COVID-19 en el país superó los 42 millones.

Se espera que los fallecimientos sigan aumentando debido a que el país experimenta actualmente otra ola de nuevos contagios alimentada por la variante delta de rápida propagación.

WATCH NOW: Join @ChrisEvans, @MarkKassen, and @DrTomFrieden as they discuss the Coronavirus. Hear the former CDC Director explain how the mRNA vaccines work, how to prevent future outbreaks, and more. Watch the full conversation here 👉 https://t.co/RicxtvsnKV pic.twitter.com/PJVuiTjJUI