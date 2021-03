El Dalai Lama se vacuna contra el Covid y llama a imitarlo

El octogenario líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, recibió hoy sábado 6 de marzo la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el norte de la India, y pidió al resto de la población que tenga "el coraje" de hacer lo mismo.

El Dalai Lama fue vacunado contra el Covid en un hospital en Dharamsala, en el estado norteño de Himachal Pradesh donde está el Gobierno tibetano en el exilio, según informó en un vídeo la oficina del líder espiritual.

His Holiness the Dalai Lama receiving the first dose of COVID-19 vaccine at Zonal Hospital, Dharamsala, HP, India on March 6, 2021. https://t.co/CR2Pem2osO

Las imágenes muestran cómo el risueño líder espiritual recibe la dosis, y a continuación el Dalai Lama explica que tomó la decisión de vacunarse.

Lo hizo después de que se lo sugirieran "amigos de confianza", incluido su médico, ya que es "muy, muy útil" para prevenir cualquier "problema grave" relacionado con la pandemia, indicó el portal 20 minutos.

"Así que los demás pacientes también deberían vacunarse para un mayor beneficio, es muy importante. Yo la recibí, así que quiero compartir que más gente debería tener el coraje de recibir esta inyección", subrayó el Dalai Lama, animando a los escépticos.

As we teach children to observe physical hygiene for its health benefits, we need to teach them to cultivate emotional hygiene — to tackle destructive emotions and find peace of mind.