''El día del juicio'' llega a Beirut: hay un oficial caído y más de 200 heridos

Beirut se convirtió este sábado en escenario de violencia con un policía muerto y más de 200 heridos; resultado de las protestas contra la clase política tras la tragedia que el pasado martes golpeó al país y que ha generado una crisis de la que, según el primer ministro; Hasan Diab, solo se sale con elecciones anticipadas.

El "día del juicio" fue el lema escogido por los manifestantes para llamar a la protesta del sábado. Miles de libaneses; algunos con las escobas y las palas con los que aún se limpian los escombros tras la explosión que el martes destrozó media Beirut, asistieron para exigir "dimisión" a los dirigentes del país.

No llevó mucho tiempo para que la protesta se convirtiera en violenta, cuando los manifestantes trataron de entrar en el Parlamento y la Policía respondió llenando las calles de gases lacrimógenos.

Downtown Beirut is already covered in a cloud of teargas and the protests started 1/2 an hour ago. pic.twitter.com/yOkasG87zm