“El Dios del Caos”, el asteroide con ruta a la tierra y a la desinformación

Diversos medios publicaron que un asteroide de 340 metros, al que denominaron “Apofis” o “Dios del Caos”, podría causar una catástrofe en 2029. Si impacta con la tierra, equivaldría 15 mil veces a la bomba atómica en Hiroshima.

Según la Conferencia por la Defensa Planetaria, el 13 de abril de 2029 podría ocurrir el impacto, aunque la probabilidad de que suceda es una en cien mil.

Apofis, nombrado así por el Dios del Caos, se verá primero en el hemisferio sur. Luego en el Océano Índico y continuará su trayectoria hacia Estados Unidos. Los astrónomos del Kitt Peak National Observatory descubrieron al asteroide 9942 en 2004, será el primero que se podrá ver a simple vista desde la tierra.

Desde su hallazgo, los expertos no dejan de estudiarlo y de realizar simulaciones sobre su posible colapso, que ocurriría a 19 kilómetros por segundo. Su composición lo clasifica como un PAA, es decir, un Asteroide Potencialmente Peligroso (PAA).

El director de Tesla, Elon Musk, aprovechó el informe para evidenciar la poca preocupación que existe por la nula defensa contra los asteroides.

“¡Gran nombre! No me preocuparía por este en particular, pero una gran roca golpeará la Tierra eventualmente y actualmente no tenemos defensa”.

