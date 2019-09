El empoderamiento femenino marca la gira de Ivanka Trump por América Latina

ASUNCIÓN.- El empoderamiento femenino y las relaciones; entre Latinoamérica y Estados Unidos, centraron la gira de la asesora presidencial estadounidense, Ivanka Trump, por Colombia, Argentina y Paraguay; donde anunció inversiones y programas destinados a las mujeres de la región.

La hija del mandatario estadounidense viajó acompañada por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan; entre otros altos cargos de la Administración estadounidense; para reforzar las relaciones con esos países en comercio, seguridad o defensa.

Colombia fue la primera parada de la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; en esta rápida gira por la región, que apenas se prolongó una semana.

Ivanka Trump aterrizó en Bogotá el lunes; aunque sus actividades no comenzaron hasta el martes; cuando presentó en Colombia la Iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de las Mujeres (WGDP, por sus siglas en inglés).

A través de WGDP; Estados Unidos confía en empoderar a 50 millones de mujeres para 2025; y para ello cuenta con la colaboración de todas las agencias y departamentos de Estados Unidos.

En el caso de Colombia, Ivanka Trump ligó el empoderamiento económico femenino con la construcción y consecución de la paz en país, “donde las mujeres están jugando un papel creciente en el desarrollo económico”.

También en Colombia, Ivanka Trump y John Sullivan rindieron homenaje a los 22 fallecidos en un atentado con coche bomba, ocurrido a comienzos de año y perpetrado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá.

On a.m. of day 2 of South America swing, Ivanka Trump traveled 2 hours by car to mountain-top organic strawberry farm that supplies berries for Colombian restaurant chain called Crepes & Waffles. The strawberry farm is owned by a mother-daughter team who got USAID business help. pic.twitter.com/VXok11I8hg