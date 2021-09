El favorito de la reina Isabel II, notificado por caso de Jeffrey Epstein

LONDRES.— Los abogados de Virginia Giuffre, que dice haber sido agredida sexualmente por el príncipe Andrés de Inglaterra; aseguran haber entregado a éste los documentos de una demanda civil entablada en Estados Unidos.

Los abogados de la mujer indicaron que los documentos se entregaron a un agente de la Policía Metropolitana en la puerta principal de la vivienda del príncipe, en Windsor Great Park, el 27 de agosto pasado a las 9:30 de la mañana.

La entrega de los papeles, reportada por primera vez por el periódico británico Daily Mail; es importante porque obliga al señalado a responder en un plazo máximo de 21 días después ser notificado.

Los representantes del "favorito de la reina Isabel II" no respondieron a una solicitud de comentarios. No obstante, el príncipe refutado varias veces las acusaciones incluidas en la demanda de la activista, quien también acusó al fallecido magnate Jeffrey Epstein.

