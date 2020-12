El FBI investiga la explosión en Nashville: tres heridos y graves daños

WASHINGTON (EFE).- Una autocaravana con una bomba sacudió a primera hora de hoy viernes 25 de diciembre, día de Navidad, el centro de la ciudad estadounidense de Nashville y dejó tres heridos leves, además de decenas de establecimientos dañados, cristales rotos y árboles caídos.

Las autoridades aún no señalan a un responsable, aunque varias personas están siendo interrogadas en la estación de Policía de Nashville, la capital del estado sureño de Tenesí.

En una rueda de prensa, el jefe de la Policía local, John Drake, explicó que se está registrando el centro de la ciudad, cuyas calles han sido cortadas al público, pero que no hay indicaciones de que haya ningún otro aparato explosivo.

Poco antes de las 6:00 hora local, la Policía respondió a una llamada que alertaba de disparos en la zona; pero, una vez que llegaron allí no vieron ningún signo de un tiroteo y se dieron cuenta de que había un vehículo sospechoso que estaba aparcado enfrente de un edificio de la empresa de telecomunicaciones AT&T.

Ese vehículo tenía una grabación que avisaba que "una bomba explotaría en los próximos 15 minutos", indicó Drake.

Inmediatamente, los agentes se apresuraron a ir tocando puerta por puerta en todos los edificios para evacuar a los vecinos y 30 minutos después se produjo la explosión.

Las televisiones locales mostraron un vídeo que procede de cámaras de vigilancia de la zona y en el que se oye un audio que avisa de la explosión.

“Si puedes escuchar este mensaje, evacúa ahora”. “If you can hear this message, evacuate now”. ¡Qué horror! Hasta un mensaje pusieron estos desagraciados. ¡Y ahora no podemos llamar al 911! What’s happening in Nashville? #nashvilleexplosion #Nashville #explosionnashville pic.twitter.com/G6BIQT3Nh6