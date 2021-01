El gesto de una madre a su hija con cáncer conmueve a las redes sociales

Luciana Rebello, una brasileña de 31 años, recibió de su madre un gesto de solidaridad que rápidamente se ha hecho viral y ha conmovido a cientos de internautas.

Luciana recientemente fue diagnosticada con cáncer e inició el tratamiento de quimioterapias, tras lo cual decidió que no esperaría lo inevitable: perder su cabello. Así que decidió organizar una pequeña fiesta para despedirse de su cabellera.

En compañía de unos cuantos amigos y su familia para brindarle apoyo, Luciana decidió registrar en vídeo el momento en que su madre comenzaba a pasar la rasuradora eléctrica por su cabeza. No obstante, de un momento a otro, su mamá tomó la herramienta y la pasó por su propia cabellera.

This mother surprises her daughter — who is fighting cancer. Love.



Break out the tissues...pic.twitter.com/eGkwggaIFK