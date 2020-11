El hijo mayor de Donald Trump da positivo a Covid-19

WASHINGTON.- Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump, dio positivo a covid-19 y se encuentra sin síntomas de la enfermedad, por ahora, en aislamiento.

UPDATE from @SecAzar : "We could literally be seeing the approval of a vaccine by the FDA within weeks." pic.twitter.com/dnW8Un8NzR

Donald Jr., de 42 años, es el segundo de los hijos del mandatario en dar positivo por el nuevo coronavirus, después de que el más pequeño, Barron, de 14 años, fuese diagnosticado el mes pasado.

De este modo, se suma a las docenas de asesores y miembros del círculo cercano de Trump que han sido contagiados por la enfermedad, que afectó al propio presidente a principios de octubre.



La Casa Blanca anunció este viernes que habrá unos 40 millones de dosis disponibles de la vacuna para la covid-19 en el país hacia finales de este año, gracias a los avances de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

.@SeemaCMS: "This administration has delivered real, tangible results:



Premiums down in Medicare by 34%—the lowest in 14 years—and some areas saw declines almost as much as 60%.



We stabilized the exchange—lowering premiums for the first time—and brought back more plan choices." pic.twitter.com/KpxHAyEPTD