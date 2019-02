El juicio contra “El Chapo” podría realizarse otra vez

Jurado rompe regla

NUEVA YORK (EFE).— Varios integrantes del jurado, quienes declararon culpable a Joaquín “El Chapo” Guzmán por narcotráfico, leyeron sobre el caso a través de medios y redes sociales, rompiendo las reglas impuestas por el juez, aseguró uno de ellos de forma anónima a la publicación “Vice”.

En una entrevista a dicho medio, uno de los jurados declaró que él, así como otros de sus compañeros, acudía constantemente a las redes sociales de los periodistas que cubrían regularmente el proceso contra el capo mexicano, que terminó con un veredicto de culpabilidad.

De confirmarse que varios integrantes del jurado en el caso contra “El Chapo” leyeron sobre el caso en los medios de comunicación, formándose una opinión previa a las deliberaciones, la defensa del capo podría pedir la repetición del juicio.

“¿Juicio justo? #Chapolibre”, tuiteó Eduardo Balarezo, uno de los abogados defensores de Guzmán Loera, adjuntando un enlace con la entrevista

De acuerdo con la fuente anónima, el jurado mintió al juez Brian Cogan sobre su exposición a la cobertura en la prensa del juicio en varias ocasiones. La más sonada sería cuando, el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, se publicaron ciertos documentos judiciales que aseguraban que “El Chapo” había pagado por mantener sexo con niñas.

Según el integrante del jurado, se enteró por Twitter que el magistrado se reuniría con ellos, así que avisó a los otros participantes, que si habían visto lo que sucedió mantuvieran una expresión serena y lo negaran

El jurado asegura que dicha información no influyó en la decisión final que tomaron, ya que muchos de ellos se sentían tristes por la idea de que Guzmán pasara el resto de su vida entre rejas y otros horrorizados de que la Fiscalía empleara a narcotraficantes en su caso contra el capo.

“Muchas personas tenían dificultades para pensar que él estaba en régimen de aislamiento, porque, bueno, ya saben, todos somos seres humanos, la gente comete errores”, dijo el entrevistado.

De los 56 testigos que presentó la Fiscalía, 14 eran cooperantes, quienes fueron detenidos por tráfico de estupefacientes. Entre ellos, integrantes destacados del cartel de Sinaloa como Jesús “Rey” Zambada y Vicentillo Zambada, hermano e hijo de Ismael “Mayo” Zambada, cabecilla del cartel, o Juan Carlos “Chupeta” Ramírez Abadía, un narcotraficante colombiano que proveía de cocaína a la organización liderada por “El Chapo”.

Además, el entrevistado por “Vice” también declaró que rompieron otra de las reglas del juez al comentar el caso una vez terminadas las jornadas, mientras volvían a sus casas o en los descansos de las sesiones.

Las deliberaciones duraron seis jornadas, más de lo que se esperaba en un proceso que parecía claro, aunque, según este jurado, todo se debía a una “terca integrante de los doce”.

“Ella decía que sí, luego se iba a casa y al día siguiente nos decía: ‘saben, pensé en ello y he cambiado de opinión’”, lo que forzaba a volver sobre las deliberaciones en casos concretos.

Por otro lado, de acuerdo con el entrevistado, no había mucho que la defensa de Guzmán Loera pudiera hacer con toda la evidencia mostrada contra el capo mexicano.

Desde noviembre y durante casi cuatro meses la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn celebró el juicio contra el Chapo, en los que se enfrentaba a diez cargos por narcotráfico de los cuales fue declarado culpable en todos.

Los abogados de “El Chapo” expresaron inquietudes sobre una injusticia en el juicio.

Juicio injusto

El abogado de Joaquín Guzmán Loera, Eduardo Balarezo, dijo que las cuestiones planteadas en la historia “son profundamente preocupantes y angustiantes y, de ser cierto, dejan claro que mi cliente no tuvo un juicio justo”.

Prejuicios

Thaddeus Hoffmeister, profesor de derecho de la Universidad de Daytondijo que los abogados de Guzmán Loera tendrán que demostrar no solo que hubo conducta incorrecta del jurado, sino también que tuvo consecuencias prejuiciosas.

Pensó en ser arrestado

Cuando le preguntaron al integrante del jurado quien fue entrevistado en anonimato por qué el juez no fue informado de que los demás habían visto noticias sobre el caso, el respondió: “Pensé que me iban a arrestar. Pensé que me detendrían por desacato. No quise decir nada o delatar a mis compañeros jurados. No quise ser esa persona. Lo guardé para mí mismo”.