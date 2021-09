El matrimonio es entre hombre y mujer, dice el Papa

El matrimonio es un sacramento entre un hombre y una mujer y la Iglesia no tiene el poder para cambiarlo, subrayó ayer el papa Francisco.

De acuerdo con “Aciprensa”, el Pontífice dijo estas palabras en rueda de presa durante su vuelo de regreso de su viaje a Budapest, capital de Hungría, y Eslovaquia, que empezó el domingo pasado y concluyó ayer.

En la rueda de prensa, el periodista italiano Stefano Maria Paci, de “Sky Tg 24”, recordó que en sus encuentros con las autoridades húngaras y con los jóvenes eslovacos, el Papa habló sobre la importancia de la familia; sin embargo, señaló, anteayer el Parlamento Europeo emitió una resolución que pide a los países integrantes reconocer los matrimonios homosexuales.

Francisco respondió: “He hablado claro sobre esto, el matrimonio es un sacramento; el matrimonio es un sacramento y la Iglesia no tiene el poder de cambiar los sacramentos, así como el Señor lo ha instituido ¿no?”.

Luego dijo que “estas son leyes (la del Parlamento Europeo) que tratan de ayudar a la situación de muchas personas con orientación sexual diferente, y es importante que se ayude a estas personas pero sin imponer cosas que, por su naturaleza, en la Iglesia no van”.

“Pero si ellos quieren llevar una vida juntos en pareja homosexual, los Estados tienen la posibilidad de apoyarlos civilmente, de darles seguridad sucesoria, sanitaria. Los franceses tienen una ley al respecto no sólo para los homosexuales, sino para todas las personas que deben asociarse”, añadió.

Francisco indicó que “el matrimonio es el matrimonio. Esto no quiere decir condenar a las personas que son así, no por favor, son nuestros hermanos y hermanas, y debemos acompañarlos. Pero, el matrimonio como sacramento es claro, es claro”.

“Pero que existan leyes civiles que… Por ejemplo, tres viudas que quieren asociarse, en una ley para tener servicio sanitario, para tener la herencia entre ellas, se hacen estas cosas, creo que es el PAC (Pacto civil de solidaridad) francés, esta ley, nada que ver con las parejas homosexuales, ¿que las parejas homosexuales pueden usarla?, pueden usarla. Pero el matrimonio como sacramento es hombre-mujer”, afirmó.

“A veces, lo que yo he dicho, crean confusión, todos iguales, hay que respetar a todos, el Señor es bueno y salvará a todos, esto no lo digan en voz alta, el Señor quiere la salvación de todos, pero, por favor, no hagan que la Iglesia niegue su verdad”, insistió.

El Papa Francisco dijo que “muchas personas con orientación homosexual se acercan al sacramento de la Penitencia, se acercan a pedir consejo a los sacerdotes, la Iglesia les ayuda a ir hacia adelante en su vida, pero el sacramento del matrimonio va”.

De un vistazo

Misa multitudinaria

El papa Francisco se despidió de Eslovaquia con una misa en la que participaron cerca de 50,000 personas en el santuario Nacional de Sastin.

Buena salud

El Papa, de 84 años, disipó todas las dudas sobre su salud tras la operación de colon de julio pasado y por la que tuvo que estar ingresado 10 días.