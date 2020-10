El mensaje detrás de la foto de un recién nacido que le quita el barbijo a un doctor

La vida sigue, aún en medio de una pandemia como el Covid-19, y eso lo sabe bien el obstetra Samer Cheaib, radicado en Emiratos Árabes, quien la semana pasada vivió un hecho curioso que quedó registrado en una foto que se hizo viral.

El médico aparece con un pequeño en brazos, siendo el segundo de unos gemelos cuyo alumbramiento estaba siendo registrado por su padre en la sala de partos, con las medidas de prevención.

El médico posó con el recién nacido, que de repente le jaló el cubrebocas, lo que causó un curioso momento. No obstante, el médico aprovechó la ocasión para compartir en la imagen con un mensaje de esperanza.

