Ministro de China insinúa que EE.UU. llevó el Covid-19 a Wuhan

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, hace eco de una teoría conspiratoria que encontró en internet; la publicación trata sobre la culpa de Estados Unidos como origen del brote del coronavirus Covid-19.

Un funcionario chino sugirió que el ejército de los EE. UU. pudo haber llevado el coronavirus a China, sin proporcionar ninguna evidencia de su afirmación.

Esto lo hizo a través de Twitter el jueves por la noche, dando relevancia a teorías de conspiración similares que proliferan en las redes sociales chinas y que culpan a los Estados Unidos de la pandemia.

Just take a few minutes to read one more article. This is so astonishing that it changed many things I used to believe in. Please retweet to let more people know about it. https://t.co/jprOhxlYE9