El Mundo al Día

BRASIL

Revés para Lula

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil negó ayer el primero de dos “habeas corpus” a favor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aún pudiera ser liberado de la prisión si se aceptara un segundo recurso. Según cuatro de los cinco magistrados de la sala, la decisión tomada en su momento por el Supremo Tribunal de Justicia no violó el marco legal, como sostenía la defensa de Lula.



Esclava de una pareja

Una pareja brasileña fue arrestada la noche del lunes acusada de recluir forzosamente a una mujer de 63 años en condiciones análogas a la esclavitud durante más de dos décadas. Según la Policía Civil, la víctima trabajaba en la casa de sus secuestradores como cuidadora y vivía aislada en una habitación con dos estancias, en la ciudad de Vinhedo, en el estado de Sao Paulo.



Cuba

Cardenal muy enfermo

El cardenal cubano Jaime Ortega se encuentra muy enfermo pero estable, informó el Arzobispado de La Habana. “Se puede informar que el Sr. Cardenal, habiéndose quebrantado sensiblemente en los últimos días, se mantiene estable y recibiendo la atención médica y espiritual adecuadas”, expresó una nota firmada por monseñor Juan de la Caridad García, sucesor de Ortega en el Arzobispado capitalino.



Honduras

Irrupción policiaca

Luego de que elementos de las policías Preventiva y Militar irrumpieron en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), las autoridades universitarias suspendieron las actividades académicas en el país, hasta evaluar la situación y tener soluciones integrales al conflicto. Lla entrada de las fuerzas de seguridad violó la autonomía universitaria.



Estados Unidos

Acusadora “no es su tipo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó las acusaciones de violación de la escritora E. Jean Carroll, de quien dijo que no es su “tipo”, en una entrevista que publicó ayer en su edición impresa el periódico estadounidense The Hill.— Associated Press, EFE y Excélsior