El Mundo al día

Ucrania

Incendio mata a nueve

Al menos nueve personas murieron y 10 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, debido a un incendio registrado en el hotel Tokyo Star de la ciudad de Odesa, cuyas autoridades decretaron hoy día de luto.



Estados Unidos

Los últimos días preso

El magnate Jeffrey Epstein, quien odiaba su celda estrecha, húmeda e infestada de alimañas en la prisión federal donde esperaba juicio en Nueva York, pasó sus últimos días en la cárcel sosteniendo extensas reuniones privadas con abogados, asegura un artículo que publicó “The New York Times”.



Siria

Siguen los bombardeos

Al menos diez personas, seis de ellas menores, murieron en bombardeos de cazas del régimen sirio y su aliada Rusia en el sur de la provincia de Idlib, el último bastión opositor y donde también se hallaron bajo los escombros otros dos cadáveres de civiles desaparecidos hace tres días.



Rusia

Piquetes en solitario

La oposición optó por los piquetes en solitario para mantener la presión sobre las autoridades en una jornada que transcurrió sin mayores incidentes. Serguéi Mitrojin, el primer aspirante opositor en ser registrado como candidato a las polémicas elecciones al legislativo de la capital, confirmó que para ayer solo se anunciaron piquetes solitarios “que no suponen una gran cantidad de personas”.



Venezuela

Se descarrila un tren

Al menos ochos personas resultaron lesionadas tras descarrilarse un tren del metro de Caracas, según un informe de la Policía Nacional Bolivariana en el que también se indica que los afectados no presentaron heridas de gravedad.



China

Mueren tras hundimiento

Siete personas murieron y otras dos permanecían desaparecidas luego que un barco se hundiera frente a las costas de la provincia de Shandong, informó el departamento de rescate.



Perú

Piden “Ni una menos”

La cuarta marcha nacional del colectivo “Ni una menos” convocó a miles para exigir justicia y acciones contra la violencia de género, a raíz de los 105 casos de feminicidio registrados en lo que va de año. Según cifras oficiales en el país muere una mujer a diario.—EFE y Notimex