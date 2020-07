El mundo al día

El Congo

Víctimas de ébola

Al menos 20 personas han muerto y 49 se contagiaron de ébola en el noroeste de la República Democrática del Congo desde que se declaró ese brote el pasado 1 de junio, informó la Organización Mundial de la Salud.

Brasil

En manos de la policía

La violencia policial se disparó durante el último año y Río de Janeiro encabeza la lista con más de 500 muertos a manos de agentes del Estado, según un estudio realizado entre junio de 2019 y mayo de 2020 y divulgado por la Red de Observatorios de Seguridad.

Turquía

Rechaza condena

Después de que la Unión Europea condenó la decisión del gobierno turco de convertir la antigua basílica de Santa Sofía en mezquita, el canciller turco respondió que es un asunto de soberanía nacional.

Estados Unidos

Fin del trato preferencial

El presidente Donald Trump anunció que firmó un decreto que pone fin al trato económico y comercial especial que su gobierno daba a Hong Kong, además de una ley por la que impondrá nuevas sanciones a China por haber “extinguido la libertad” de esa ciudad.

Permite promocionar libro

Un juez de Nueva York autorizó a la sobrina del presidente Donald Trump, Mary L. Trump, a promocionar su polémico libro sobre la historia familiar del magnate. Titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man” (“Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”), el libro retrata al actual mandatario como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como “modo de vida” tras quedar traumatizado por su padre.—EFE Y AP