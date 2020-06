El niño más inteligente del mundo responde ¿quién es Dios?

Una de las preguntas que más se ha cuestionada la humanidad, ahora es respondida por Max Loughan.

EE.UU.— Max Loughan, conocido como el niño más inteligente del mundo ha respondido en un entrevista varias preguntas en las que menciona como es Dios; según el joven él lo ha visto, por ello puede dar detalles "precisos".

Max Loughan, quien se autodenomina un gran admirador de Nikola Tesla y un físico teórico, en una entrevista explicó cómo es Dios.

El joven mencionó que las personas creen que Dios es un señor sentado en una nube que controla el universo y crea toda la vida, pero la realidad es que no se trata de una persona o un ser divino, sino de una forma de energía.

